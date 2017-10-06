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Kral Selman, Medvedev ile görüştü

Suudi Arabistan Kralı Selman, Rusya Başbakanı Medvedev ile bir araya geldi.

Kral Selman, Medvedev ile görüştü
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Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Rusya'nın başkenti Moskova'da, Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra, petrol piyasasındaki gelişmeler ve bölgedeki krizler ele alındı.

Rusya'yı ziyaret eden ilk Suudi Arabistan Kralı olan Selman bin Abdulaziz, dün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti.

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Kaynak: AA

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