Kral Selman, Medvedev ile görüştü

06 Ekim 2017

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Rusya'nın başkenti Moskova'da, Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra, petrol piyasasındaki gelişmeler ve bölgedeki krizler ele alındı.

Rusya'yı ziyaret eden ilk Suudi Arabistan Kralı olan Selman bin Abdulaziz, dün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti.

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Kaynak: AA