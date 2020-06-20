Kraliçe Elizabeth açılan işletmelere başarı diledi

20 Haziran 2020

Kraliçe Elizabeth II, Birleşik Krallık Ticaret Odası ve üyeleri ile ticaret ve toplulukları tekrar kurma konusundaki katkıları sebebiyle “gurur duyduğunu” söyledi.

Kraliçe ticari işletmelerin yeniden açılması ve Covid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesi ile ilgili BBC’ye gönderdiği mesajda, “Birleşik Krallık ve dünyanın dört bir yanında yeniden açılan çok sayıda ticari işletmeye en iyi dileklerim ve desteğimi iletiyorum. Bu zor zamanlarda vatandaşlık görevini yerine getirmeleri ve işletmelerin cömertliğini görmek oldukça memnun edici. Birleşik Krallık Ticaret Odası’nın salgın sürecindeki firmalara yardım etme, ticarete devam etme ve toplulukları yeniden kurma konusundaki katkıları beni gururlandırıyor. Tüm işletmelere gelecek dönemde başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.