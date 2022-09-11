Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi Holyroodhouse Sarayı'na vardı

Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi, İskoçya'nın başkenti Edinburgh'a götürülmek Balmoral Kalesi'nden çıkarıldı. Cenazenin bulunduğu konvoy, perşembe günü hayatını kaybettiği İskoçya’daki Balmoral Kalesi'nden başkent Edinburgh’a götürülmek üzere Türkiye saati ile 12.00'de yola çıktı. Kraliçe II. Elizabet'in kızı Prenses Anne'nin aracı da cenaze aracının arkasında yer aldı.

İskoçya halkı Kraliçe'ye saygılarını sunmak için cenaze kortejinin geçtiği güzergahta yer alan sokakları doldurdu. Ballater ve Aboyne'den geçen cenaze kortejinin rotasında Banchory, Peterculter, Aberdeen, Porthleven, Stonehaven, Brechin, Dundee ve Perth'in yer aldı. Cenazenin pazartesi günü halka açılması, salı günü ise kızı Prenses Anne'in refakatinde uçakla Londra'ya hareket etmesi planlanıyor.

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon Kraliçe'nin cenazesinin Balmoral'dan ayrılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Üzücü ve dokunaklı bir anda Majesteleri Kraliçe, Balmoral'dan son kez ayrılıyor. Bugün Edinburgh'a yaptığı yolculukta İskoçya olağanüstü saygılarını sunacak" ifadelerini kullandı.

Cenaze töreni 19 Eylül'de yapılacak

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kraliçe'nin cenaze töreninin 19 Eylül Pazartesi günü yerel saatle 11.00'de Westminster Abbey'de yapılacağı belirtildi. Salı günü Edinburgh'tan Londra'ya götürülecek olan cenazenin, törene kadar Buckingham Sarayı'nda kalacağı ve töreninin gerçekleştirileceği 19 Eylül gününün Birleşik Krallık'ta resmi tatil olacağı ifade edildi.