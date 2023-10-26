Kraliçe Raina: Modern tarihte ilk kez böyle insani bir acı yaşanıyor

Ürdün Kraliçesi Rania, Gazze'deki sivil ölümlerini kınamadıkları gerekçesiyle Batılı liderleri çifte standart uygulamakla suçladı: “Bize bir aileyi, bütün bir aileyi silah zoruyla öldürmenin yanlış olduğu ama onları top atışıyla öldürmenin sorun olmadığı mı söyleniyor? Bu, apaçık bir çifte standart.” BM Genel Sekreteri Guterres de "Kınıyorum ama Hamas'ın saldırıları durduk yere olmadı. Filistin halkı, 56 yıldır boğucu bir işgale maruz tutuluyor" diye konuştu, İsrail yönetimi tepki gösterdi.

CNN Televizyonu’nun kıdemli muhabiri Christiane Amanpour’a konuşan Ürdün Kraliçesi Rania, Batılı liderleri İsrail’in Gazza ablukası ve bombardımanı karşısında sessiz kalmakla suçladı. Kraliçe Rania, söze Hamas’ın saldırılarıyla başladı: “7 Ekim yaşandığında dünya anında ve net bir şekilde İsrail'in ve İsrail'in kendisini savunma hakkının yanında yer aldı ve saldırıyı kınadı. Ancak son birkaç haftadır gördüğümüz şey, dünyada sessizliğin olduğunu görüyoruz.”

“Ortadoğu'nun her yerindeki insanlar, dünyanın bu felakete gösterdiği tepki karşısında şok oldu ve hayâlkırıklığına uğradı. Dünyada bariz bir çifte standart görüyoruz.” “Modern tarihte ilk kez bu kadar insani acı yaşanıyor ve dünya ateşkes çağrısı bile yapmıyor" diyen Kraliçe Rania şöyle devam etti: "Yani sessizlik sağır edici ve bölgemizdeki birçok kişi için Batı dünyasını da suça ortak ediyor.

Bize bir aileyi, bütün bir aileyi silah zoruyla öldürmenin yanlış olduğu ama onları top atışıyla öldürmenin sorun olmadığı mı söyleniyor? Yani burada apaçık bir çifte standart var. Bu Arap dünyası için şok edici bir durum." İsrail’e sert tepki veren bir diğer isim de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres oldu. Gazze’de uluslararası insani hukukun ihlal edildiğini belirten Guterres, “Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'de gerçekleştirdiği saldırıları kınıyorum.

Ancak Hamas saldırılarının durduk yere ortaya çıkmadığının da bilincinde olmalıyız. Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz tutuluyor” dedi. Bu sözler, İsrail’de infial yarattı. İsrail’in BM Büyükelçisi Gilad Erdan, “BM ve bölgemizde konumlu BM yetkilileriyle ilişkilerimizi gözden geçireceğiz” diyerek, Guterres’in istifasını istedi.

Ardından "BM personelinin vize başvurularını onaylanmayabiliriz" diye açıklama yapıldı. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen de Guterres ile görüşmesini iptal ettiğini duyurdu. Gerilimin artmasının ardından Guterres, "Sözlerim yanlış anlaşıldı. Ben Hamas terörünü kınadım" diye yeni açıklama yaptı.

GAZZE'DEN NOTLAR

-Gazze Sağlık Bakanlığı, “Son 24 saatte en az 700 kişi öldürüldü” diye açıklama yaptı. Bakanlık, 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 6 bin 500 kişinin öldürüldüğünü belirtti.

-AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, Gazze'deki durumla ilgili konuşurken, "Şu aşamada AB'den bir ateşkes çağrısı yok” dedi.

- Gazze'de yakıt bitince hastaneler acil servisler dışında tüm hizmetleri durdurdu.

-İsrail, Gazze'ye ulaşan yeni yakıt tedarikini durdurdu ancak Hamas'ı yüzbinlerce litre yakıt stoklamakla suçladı.

-Hamas'ın İsrail'e yönelik ilk saldırılarında bin 400'den fazla kişi öldürüldü ve 200'den fazla kişi hâlâ rehin tutuluyor.

- İsrail, sınır ötesi çatışmalar nedeniyle Lübnan yakınlarındaki köyleri boşalttı.

-İsrail ordusu, “Hamas Gazzelilerin kaçmasını engellemek için barikatlar kurdu, biz de onlara saldırdık” diye açıklama yaptı.