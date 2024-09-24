Kraliyet Ailesi'nin gizli maliyeti! Monarşi karşıtları gerçek tutarı açıkladı: Ayrılan fonun 6 katı!

İngiltere’de monarşi karşıtı kampanya grubu Republic, Kraliyet Ailesi’nin vergi mükelleflerine olan gerçek maliyetinin yılda 510 milyon sterlin olduğunu iddia etti. Bu rakam, Kraliyet Ailesi'nin harcamalarını karşılayan Sovereign Grant adlı devlet fonunun yaklaşık altı katı.

BBC Türkçe'nin haberi göre; Sovereign Grant, Kraliyet’in personel, seyahat ve saray giderlerini finanse ediyor, ancak Republic grubuna göre güvenlik ve diğer bazı gizli harcamalar bu fonun dışında kalıyor.

Republic yöneticisi Graham Smith, emeklilere yapılan yakıt yardımlarının kesilmesi tartışmalarına atıfta bulunarak, "Yarım milyar sterlini kraliyet için boşa harcarken, nasıl olur da yardımların kesilmesini konuşabiliriz?" dedi.

Grup, yalnızca güvenlik giderlerinin basında yer alan haberlere dayanarak 150 milyon sterlin olduğunu hesapladıklarını belirtti. Ayrıca Kraliyet konutlarından sağlanabilecek ticari gelir kayıplarının da yıllık 96 milyon sterlin olduğunu öne sürdü.

Monarşi karşıtları, Kraliyet Ailesi'ne ayrılan devlet ödeneğinin net olarak açıklanması gerektiğini savunarak, Buckingham Sarayı’na ve hükümete şeffaflık çağrısında bulundu. Ancak Buckingham Sarayı bu açıklamalara yanıt vermeyi reddetti.

Sovereign Grant fonunun son raporuna göre, Kraliyet’e ayrılan devlet ödeneği 2024-25 döneminde 86,3 milyon sterlin seviyesinde kalırken, 2025-26’da bu rakamın 132 milyon sterline çıkması bekleniyor. Fon, Kraliyet mülklerinden elde edilen gelire bağlı olarak artabiliyor.

Monarşi karşıtları, Kraliyet’in bugünkü gibi finanse edilmesinin kamu kaynaklarının boşa harcanması olduğunu savunuyor. Republic, Kral’ın maaşının yılda 189 bin sterlinle sınırlandırılması gerektiğini de öneriyor.

YouGov'un geçen yılki bir kamuoyu araştırmasına göre, monarşiyi maddi açıdan olumlu görenlerin oranı yüzde 55 iken, olumsuz bulanların oranı yüzde 30 düzeyindeydi. Monarşiye destek, genellikle yaşlılar arasında yaygınken, gençler arasında karşıt görüşler daha fazla öne çıkıyor.