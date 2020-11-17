Kramp-Karrenbauer: AB'nin ABD ve NATO'ya ihtiyacı var
Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, Avrupa Birliği'nin ABD ve Natoya ihtiyacı olduğunu ifade etti.
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Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Avrupa Birliği'nin (AB) güvenlik için ABD ve NATO'ya ihtiyacı olduğunu söyledi.
Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, "Stratejik otonom Avrupa düşüncesi, eğer ABD ve NATO olmadan Avrupa'nın güvenli, istikrarlı ve refah içinde olabileceğini sanılırsa, çok ileri gidilmiş demektir" dedi.
Kramp-Karrenbauer, ABD ve NATO yerine bir askeri kuvvet oluşturmanın on yıllar süreceğini söyledi.