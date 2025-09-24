Kremlin: ABD ile normalleşme beklenenden yavaş ilerliyor

Kremlin, Rusya-ABD ilişkilerinin normalleşmesinin “istenenden çok daha yavaş” ilerlediğini açıkladı.

Peskov, taraflar arasındaki “tahriş edici unsurların” ortadan kaldırılması için çalışmalara hız verilmesi gerektiğini vurgulayarak, iki ülkenin çıkarları doğrultusunda iş birliği yapabileceği birçok alan bulunduğunu dile getirdi.

Trump’ın eleştirilerine yanıt

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya ekonomisinin “büyük sıkıntıda olduğu” ve Rus güçlerinin “üç buçuk yıldır amaçsızca savaştığı” yönündeki açıklamalarına Kremlin’den yanıt geldi.

Moskova yönetimi, Rus ekonomisinin ordu ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olduğunu, Ukrayna’nın kaybettiği toprakları geri alabileceğine inanmanın ise “büyük bir hata” olduğunu belirtti.

Peskov, savaşın amaçsız olmadığını, aksine ABD ve Avrupa Birliği’nin Rusya’nın güvenlik kaygılarını dikkate almamasından kaynaklandığını savundu.