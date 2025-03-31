Kremlin: 'ABD'li şirketler Rus nadir toprak projelerine ilgili'

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, bazı Amerikan şirketlerinin Rusya'da ortak nadir toprak metalleri projelerine ilgi gösterdiğini, ancak bu tür görüşmelerin henüz erken bir aşamada olduğunu söyledi.

Kiev ile mineral çıkarma konusunda olası bir anlaşmaya varılması, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki savaşı sona erdirme çabalarında önemli bir unsur olarak ortaya çıkmıştı ve Moskova da anlaşmalara açık olduğunu belirtmişti.

"İlgi açıkça görülüyor"

Rusya Devlet Başkanı Putin, şubat ayında ABD'nin lazerlerde ve askeri donanımlarda kullanılan metallerin dünyanın beşinci büyük rezervine sahip olan Rusya'daki nadir toprak metalleri yatakları için ortak keşifle ilgilenebileceğini belirtti.

Kremlin sözcüsü Peskov yaptığı açıklamada, Moskova'nın Rusya'daki ABD şirketlerine yönelik yaptırımlarla ilgili kısıtlamalar nedeniyle henüz Amerikan şirketleriyle herhangi bir belge imzalamadığını ancak "bazılarının ilgi gösterdiğini" söyledi.

Peskov gazetecilere "Henüz burada ayrıntılar yok, ancak ilgi açıkça görülüyor. İlgi karşılıklı, çünkü karşılıklı olarak faydalı projelerden bahsediyoruz." dedi.