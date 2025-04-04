Kremlin, ABD'nin tarife politikasının Rusya'ya fayda sağlamasını beklemiyor

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev'in ABD'ye önemli bir ziyaret gerçekleştirdiğine işaret eden

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev'in ABD'ye önemli bir ziyaret gerçekleştirdiğine işaret eden Peskov, Ukrayna'ya müzakerelerde bir garanti sunulmasına ilişkin detayların ise mevcut aşamada paylaşılmayacağını söyledi.

ABD'nin İran'a yönelik sertleşen söylemlerini değerlendiren Peskov, "Şu anda ABD ile ilişkilerimizi yeniden tesis etmeye çalışıyoruz ancak İran da bizim derin ilişkilerimiz olan ortağımız ve müttefikimizdir." dedi.

Peskov, ABD'nin çok sayıda ülkeye yönelik duyurduğu tarifelere ilişkin, Rusya'nın ABD ile ticarete sahip olmadığı için söz konusu ülkeler arasında yer almadığını kaydetti.

Tarifeler nedeniyle dünyada bir türbülansın yaşandığını anlatan Peskov, "ABD tarifelerinin Rusya'ya faydalı olması düşük bir ihtimal. Küresel ekonomi bu kararlara çok duygusal tepki veriyor. Uluslararası pazarlarda yüksek düzeyde bir türbülansa tanık oluyoruz ve elbette dünya ekonomisi şu anda kargaşa içinde." yorumunu yaptı.

Peskov, Rus ekonomisinin güçlü ve dirençli durumda olduğuna işaret ederek, "Bununla birlikte, küresel ekonomide şu anda yaşanmakta olan türbülans nedeniyle ek çabalara ihtiyaç duyulacaktır." dedi.

, Ukrayna'ya müzakerelerde bir garanti sunulmasına ilişkin detayların ise mevcut aşamada paylaşılmayacağını söyledi.

ABD'nin İran'a yönelik sertleşen söylemlerini değerlendiren Peskov, "Şu anda ABD ile ilişkilerimizi yeniden tesis etmeye çalışıyoruz ancak İran da bizim derin ilişkilerimiz olan ortağımız ve müttefikimizdir" dedi.

Peskov, ABD'nin çok sayıda ülkeye yönelik duyurduğu tarifelere ilişkin, Rusya'nın ABD ile ticarete sahip olmadığı için söz konusu ülkeler arasında yer almadığını kaydetti.

Tarifeler nedeniyle dünyada bir türbülansın yaşandığını anlatan Peskov, "ABD tarifelerinin Rusya'ya faydalı olması düşük bir ihtimal. Küresel ekonomi bu kararlara çok duygusal tepki veriyor. Uluslararası pazarlarda yüksek düzeyde bir türbülansa tanık oluyoruz ve elbette dünya ekonomisi şu anda kargaşa içinde" yorumunu yaptı.

Peskov, Rus ekonomisinin güçlü ve dirençli durumda olduğuna işaret ederek, "Bununla birlikte, küresel ekonomide şu anda yaşanmakta olan türbülans nedeniyle ek çabalara ihtiyaç duyulacaktır" dedi.