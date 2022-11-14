Kremlin: CIA ile Rus istihbaratı Ankara'da ABD’nin isteğiyle görüştü

Peskov, Rus haber ajanslarına yaptığı açıklamada, CIA Direktörü Bill Burns ve SVR Başkanı Sergey Narışkin görüşmesinin, MİT'in ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştiğini doğruladı.

Görüşmenin içeriğine dair bilgi paylaşmayacağına işaret eden Peskov, “Böyle bir müzakere gerçekten gerçekleştirildi. Müzakereler, ABD tarafının inisiyatifiyle yapıldı.” dedi.

İstihbarat kaynakları, Burns ve Narışkin görüşmesinin, MİT'in ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştiğini aktarmıştı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili Rusya ile özellikle nükleer risk ve stratejik istikrara yönelik risklerin yönetilmesi konusunda Rusya ile iletişim kanallarının açık olduğunu belirtmişti.