Kremlin doğruladı: Üçlü müzakerelerin ikinci turu 4-5 Şubat'ta

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yürütülen üçlü güvenlik görüşmelerinin ikinci turunun 4-5 Şubat tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yapılacağını doğruladı.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarafların oluşturduğu üçlü güvenlik grubunun ikinci tur toplantılarının çarşamba ve perşembe günleri gerçekleştirileceğini belirterek, "Çarşamba-perşembe günleri ikinci tur görüşmeler yapılacak" dedi.

İkinci tur görüşmelerin başlangıçta pazar günü planlandığını hatırlatan Peskov, tarafların yoğun çalışma takvimleri nedeniyle toplantı tarihleri üzerinde ek düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti.

Tarafsız bir ülkede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında olası bir görüşmeye ilişkin soruya da yanıt veren Peskov, "Zelenskiy temas kurmayı öneriyor. Putin, Moskova'da bunun mümkün olduğunu söyledi. Bu bizim tutumumuz olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Çalışmaya devam etmeye hazırız"

Moskova'nın müzakere sürecine açık olmayı sürdürdüğünü vurgulayan Peskov, çalışma grupları düzeyinde temasların devam ettiğini belirterek, "Ukrayna'da bir çözüm için bu çalışmaya devam etmeye hazırız" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de daha önce yaptığı açıklamada, üçlü müzakerelerin 4 ve 5 Şubat'ta Abu Dabi'de süreceğini duyurmuştu. Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki görüşmelerin ilk turu ise 23-24 Ocak tarihlerinde yine Abu Dabi'de yapılmıştı.