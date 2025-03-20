Kremlin duyurdu: Putin Türkiye'ye geliyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, Rusya lideri Vladimir Putin’in olası Türkiye ziyaretiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Peskov, “Rusya Devlet Başkanı daveti minnetle kabul etti. Ancak ziyaret tarihleri üzerinde diplomatik kanallar aracılığıyla henüz mutabakata varılmadı” ifadesini kullandı.

‘Başkalarının iç meselelerine karışmıyoruz’

Rus yetkili, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolara ilişkin de şöyle konuştu:

"Bu Türkiye'nin egemenlik meselesi. Biz her zaman, nasıl yaşayacağımızın söylenmesinden hoşlanmadığımızı ve başkalarının iç meselelerine de asla karışmadığımızı dile getirdik."

‘Rusya-ABD görüşmesi önümüzdeki hafta olabilir’

Rusya Devlet Başkanı Putin’in bugün günün ikinci yarısında uluslararası bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini de bildiren Peskov, Suudi Arabistan’da gerçekleşecek Rusya ve ABD heyetleri arasındaki yeni görüşmenin önümüzdeki haftanın başında olabileceğini belirtti.

‘AB’den sinyal almadık’

Kremlin Sözcüsü, son Putin-Trump telefon görüşmesinin ardından Avrupa Birliği’nden (AB) müzakere süreci başlatma yönünde sinyal alıp almadıkları sorusuna, “Hayır hiçbir sinyal almadık” diyerek şöyle cevap verdi:

Brüksel ve Avrupa başkentlerinden gelen ana sinyaller genel olarak Avrupa'yı askerileştirme planlarıyla ilgilidir. Bu da Rusya ve ABD liderlerinin, barışçıl çözüm sürecine girmenin yollarını arama çabalarıyla açık bir şekilde çelişiyor. Yani Avrupa şimdilik kendini askerileştirmeye vurmuş durumda ve daha ziyade bir savaş partisine dönüşmüştür.