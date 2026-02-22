Kremlin, Estonya'ya sert mesaj! 'Nükleer silah yerleştirilmesi halinde hedefimiz olur'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Estonya'ya NATO savunma planları kapsamında nükleer silah konuşlandırılması ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya devlet televizyonu Rossiya'ya konuşan Peskov, Estonya'ya olası bir nükleer konuşlanma durumunda Moskova'nın nasıl bir tutum sergileyeceği yönündeki soruyu yanıtladı. Estonya'nın coğrafi olarak Rusya'ya yakınlığına dikkat çeken Peskov, Moskova'nın Avrupa ülkelerini tehdit etmediğini savundu.

Peskov, "Ancak Estonya topraklarında bize yönelik nükleer silahlar konuşlanacaksa, o zaman bizim nükleer silahlarımız da Estonya topraklarını hedef alacaktır. Estonya bunu açıkça anlamalıdır" ifadelerini kullandı.

"Nükleer caydırıcılık için gerekli adımları atacağız"

Rusya'nın özellikle nükleer caydırıcılık alanında kendi güvenliğini sağlamak için gerekli adımları atacağını belirten Peskov, bu konuda kararlı olduklarını vurguladı.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ise daha önce yaptığı açıklamada, NATO'nun savunma planları çerçevesinde ihtiyaç duyulması halinde ülke topraklarında nükleer silah konuşlandırılmasına karşı olmadıklarını ifade etmişti.