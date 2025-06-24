Kremlin: İsrail-İran ateşkesi sağlandıysa memnuniyet verici

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Peskov, Rusya'nın, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına ilişkin ilgili diplomatik kanallar aracılığıyla bilgilendirildiğini belirtti. Saldırı sonrası oluşan hasarın değerlendirilmesi için zamana ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi arasında dün gerçekleşen görüşmede, İran'ın ABD'ye düzenlediği misilleme saldırısının gündeme gelmediğini söyledi.

"Ateşkes sağlandıysa memnuniyet verici"

ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu İsrail-İran ateşkesiyle ilgili de değerlendirmede bulunan Peskov, "Ateşkes gerçekten sağlanmışsa bu, ancak memnuniyetle karşılanabilir. Rusya'nın çatışmanın başlangıcından beri istediği şey buydu. Bunun sürdürülebilir bir ateşkes olmasını umuyoruz" dedi.

"İran'la ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz"

Rusya'nın İran'a yeterince destek vermediği yönündeki yorumlara da yanıt veren Peskov, Moskova'nın İran'a yönelik tutumunun net olduğunu vurgulayarak "Rusya'nın, net tutumuyla İran'ı gerçekten desteklediğine dair çok sayıda açıklama yaptık. Elbette, İran'la ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Hamaney'in mektubu iddiası

Peskov, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, Dışişleri Bakanı Erakçi aracılığıyla Rusya Devlet Başkanı Putin'e mektup gönderdiği yönündeki iddialara ilişkin ise "Yazılı bir belge yoktu. İran liderliğinden belirli mesajlar vardı diyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.