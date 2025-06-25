Kremlin: İstanbul'daki anlaşmalar uygulanınca yeni müzakere tarihi belirlenir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki yeni müzakere sürecinin, İstanbul'daki görüşmelerde varılan mutabakatların hayata geçirilmesinin ardından başlayabileceğini söyledi. Peskov, "Bu süreç sona eriyor. Ardından, yeni tur müzakerelerin tarihi belirlenir" ifadelerini kullandı.

"İran Meclisi'nin kararı anlaşılabilir"

İran Meclisi'nin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini askıya alan yasa tasarısını kabul etmesini de değerlendiren Peskov, gerilimin endişe verici olduğunu belirtti. İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılara atıfta bulunan Peskov, alınan kararın "anlaşılabilir" olduğunu vurguladı.

"Ermenistan'ın istikrarlı bir ülke olmasını istiyoruz"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, ülkesinde bir darbe girişiminin önlendiğine dair açıklamasına da değinen Peskov, bu durumun Ermenistan'ın iç meselesi olduğunu ifade ederek "Elbette Ermenistan'da hukuk, düzen ve barışın sürmesini ve Ermenistan'ın Rusya'ya dost müreffeh, istikrarlı bir ülke olmasını istiyoruz" dedi.