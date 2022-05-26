Kremlin: Moskova, Kiev'den gerçek durumun farkına varmasını bekliyor

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın Kiev’den neler beklediği sorusuna, “Moskova, Kiev'den Moskova'nın taleplerini kabul etmesini ve de-facto durumun, var olan gerçek durumun farkına varmasını bekliyor.” cevabını verdi. Peskov, istenenin toprak tavizi olmadığını da sözlerine ekledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Federal Meclis konuşmasını şimdiye kadar yapmamasının özel bir nedeninin olup olmadığı sorulan Peskov, “Hayır, Devlet Başkanımız Anayasa tarafından belirlenen tüm sürelere uyuyor, yıl içinde konuşmayı yapmalı. Kesin tarihler henüz belirlenmedi, hala zaman var.” açıklaması yaptı.