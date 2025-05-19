Kremlin noktayı koydu: 'Putin ve Trump arasında yüz yüze görüşme hazırlığı yok'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Putin ve Trump arasında yüz yüze görüşme hazırlığı yok" dedi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı. Peskov, bir basın mensubunun ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yüz yüze görüşme için hazırlık yapıp yapmadığına ilişkin soruyu yanıtlayarak, "Putin ve Trump arasında yüz yüze görüşme hazırlığı yok" dedi.

Trump, görüşmelerin ardından açıklama yapacak

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Trump ile Putin görüşmesinin TSİ 17.00’de başlaması planlanıyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın Putin ve Zelenskiy ile yapacağı görüşmelerin ardından bir açıklama yapması beklendiğini söyledi. Leavitt, "Trump, Putin ile görüşmesinin ardından Zelenskiy ile görüşecek. Görüşmelerin ardından da Başkan Trump açıklama yapmayı planlıyor" dedi. Leavitt, her iki görüşmenin de "önemli" olduğunu sözlerine ekledi.

Leavitt ayrıca, "Trump, Putin ile muhtemel bir görüşmeye açık" dedi. Sözcü, Başkan Trump'ın Ukrayna'daki çatışmanın taraflarına mümkün olduğunca çabuk bir ateşkes istediğini açıkça belirttiğini de sözlerine ekledi.