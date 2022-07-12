  1. Dünya Gazetesi
  2. Dünya
  3. Kremlin: Putin, Erdoğan ve Reisi Tahran'da 3'lü zirvede buluşacak
Takip Et

Kremlin: Putin, Erdoğan ve Reisi Tahran'da 3'lü zirvede buluşacak

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi 19 Temmuz Salı günü Tahran'da 3'lü zirve gerçekleştirecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Kremlın Sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna'da barış görüşmelerinin yenilenmesine ilişkin bir tartışma olmadığını belirterek, "Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 19 Temmuz'da Tahran'da görüşecektir" dedi.

NTV'nin haberine göre Peskov, Ukraynalılar için Rus pasaportu alınmasının kolaylaştırılacağını aktardı. Peskov, birçok ukraynalının Rus vatandaşı olmak istediğini söyledi.

Şubat ve martta enflasyonu kontrol altına almış olacağız

Recep Tayyip Erdoğan Haberleri

Şubat ve martta enflasyonu kontrol altına almış olacağız
'Batı bizi savaş alanında yenmek istiyorsa, bırakın denesinler'

Putin Haberleri

'Batı bizi savaş alanında yenmek istiyorsa, bırakın denesinler'
Bu konularda ilginizi çekebilir
Recep Tayyip Erdoğan putin