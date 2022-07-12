Kremlin: Putin, Erdoğan ve Reisi Tahran'da 3'lü zirvede buluşacak
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi 19 Temmuz Salı günü Tahran'da 3'lü zirve gerçekleştirecek.
İHA
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Kremlın Sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna'da barış görüşmelerinin yenilenmesine ilişkin bir tartışma olmadığını belirterek, "Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 19 Temmuz'da Tahran'da görüşecektir" dedi.
NTV'nin haberine göre Peskov, Ukraynalılar için Rus pasaportu alınmasının kolaylaştırılacağını aktardı. Peskov, birçok ukraynalının Rus vatandaşı olmak istediğini söyledi.
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