Kremlin: Putin-Trump görüşmesi gündemde değil
ABD’nin İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırısının ardından Kremlin’den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında şu an için bir görüşme planı olmadığını söyledi. Ancak böyle bir temasın gerekmesi halinde hızlıca organize edilebileceğini belirtti.
ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik düzenlediği saldırının ardından Kremlin'den bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile şu aşamada bir görüşme planlamadığını bildirdi.
"Hızla kararlaştırılabilir"
Rus haber ajansı TASS'a konuşan Peskov, iki liderin temas ihtimaline ilişkin soruya, "Şimdilik yok ancak olası temas hızla kararlaştırılabilir" yanıtını verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, İran'daki Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlediklerini duyurmuştu.