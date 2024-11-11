Kremlin, Putin-Trump görüşmesi iddialarına yanıt verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump ile kazandığı zaferin ardından görüştüğü iddiaları Kremlin tarafından reddedildi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Interfax'a verdiği demeçte, "Hiçbir konuşma olmadı. Bu tamamen uydurulmuş, tamamen yanlış bir bilgi" ifadelerini kullanarak iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Peskov ayrıca, Putin'in Trump ile konuşmak için "somut bir planı" olmadığını da ekledi. Putin'in Trump ile ilgili iddia edilen görüşmesinin kamuoyunda yer alması üzerine Kremlin, bu konuda resmi bir açıklama yaparak söylentilere yanıt verdi.