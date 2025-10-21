Google Haberler

Kremlin: Putin-Trump zirvesi için henüz tarih belirlenmedi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılması planlanan zirveye ilişkin “Henüz kesinleşmemiş bir şeyi erteleyemeyiz” açıklamasında bulundu. Peskov, görüşme için “ciddi hazırlık gerektiğini” ve şu anda belirlenmiş bir tarih olmadığını söyledi.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump arasında yapılması öngörülen zirvenin zamanlamasının henüz netleşmediğini ve herhangi bir tarihin belirlenmediğini açıkladı.

Açıklama, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında bu hafta yapılması beklenen hazırlık toplantısının ertelendiğini bildiren CNN haberinin ardından geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Henüz kesinleşmemiş bir şeyi erteleyemeyiz" dedi.

Peskov açıklamasında, ne Başkan Trump ne de Başkan Putin'in zirve için kesin bir tarih ifade etmediklelerini belirtirken, "Ciddi bir hazırlık gerekiyor" dedi.

Peskov, şu anda iki liderin olası görüşmesinin ne zaman gerçekleşeceğine dair "herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını" da ifade etti.

Kaynak: ForInvest
