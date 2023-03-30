Kremlin: Putin'in ziyaret edip etmeyeceğine yönelik herhangi bir karar alınmadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün ATV'de yayımlanan söyleşisinde "27 Nisan'da belki sayın Putin de gelecek veya birlikte online sistemle bağlanacağız ve ilk adımı atacağız" demişti.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Akkuyu nükleer santralinin açılış töreni için Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edip etmeyeceğine yönelik herhangi bir karar alınmadığını açıkladı.