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Kremlin: Rus ordusu Dağlık Karabağ'daki gelişmeleri yakından izliyor

Rusya'dan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Dağlık Karabağ'daki gelişmeleri yakından izlediği bildirildi.

Kremlin: Rus ordusu Dağlık Karabağ'daki gelişmeleri yakından izliyor
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Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sürerken, konuyla ilgili Rusya'dan değerlendirmeler gelmeye devam ediyor.

Kremlin'den yapılan son açıklamada, Rus ordusunun Dağlık Karabağ'daki gelişmelerin yakından izlendiği ve tekrardan taraflara saldırıları durdurmaları çağrısında bulunulduğu belirtildi.

Dağlık Karabağ'da 1994 yılından bu yana görülen en yoğun çatışmalar dördüncü gününe girdi.

Dağlık Karabağ'daki çatışmalar dördüncü gününe girdiDağlık Karabağ'daki çatışmalar dördüncü gününe girdi

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Kaynak: Reuters

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