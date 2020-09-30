Kremlin: Rus ordusu Dağlık Karabağ'daki gelişmeleri yakından izliyor
Rusya'dan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Dağlık Karabağ'daki gelişmeleri yakından izlediği bildirildi.
Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sürerken, konuyla ilgili Rusya'dan değerlendirmeler gelmeye devam ediyor.
Kremlin'den yapılan son açıklamada, Rus ordusunun Dağlık Karabağ'daki gelişmelerin yakından izlendiği ve tekrardan taraflara saldırıları durdurmaları çağrısında bulunulduğu belirtildi.
Dağlık Karabağ'da 1994 yılından bu yana görülen en yoğun çatışmalar dördüncü gününe girdi.
Dağlık Karabağ'daki çatışmalar dördüncü gününe girdi
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Kaynak: Reuters