Kremlin: Rusya-Ukrayna görüşmeleri İstanbul'da olabilir

Rusya-Ukrayna müzakerelerinde bir sonraki görüşmenin tarihi ve yeri merak edilirken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan yeni açıklama geldi.

'Türkiye'yi tercih etmek isteyebiliriz'

Başkent Moskova’da gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, Ukrayna ile yeni tur müzakerelerin yeri için nereyi tercih edeceklerine yönelik soruya "İlk tura ev sahipliği yapan ülkeyi tercih etmek isteyebiliriz. Gerisi ortak uzlaşıya bağlı" diye cevap verdi.

Peskov, müzakereler için İstanbul’un değerlendirilip değerlendirilmediğine yönelik de bir soruyu cevaplayarak, “Elbette” ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya yönelik menzil kısıtlamalarının kaldırılması

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in, Ukrayna'ya sağlanan silahlara yönelik menzil kısıtlamalarının kaldırıldığına ilişkin açıklamasına tepki gösteren Peskov, “Bu, savaşı daha fazla kışkırtmaktan, Ukraynalıları daha fazla savaşmaya zorlama girişimlerinden, barış sürecinin yörüngesine girme girişimlerini engellemekten başka bir şey değil” diye konuştu.

İlk müzakereler 16 Mayıs’taydı

Rusya ile Ukrayna arasındaki yaklaşık üç yılın ardından yapılan ilk müzakereler, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da 16 Mayıs’ta gerçekleşmişti.

Peskov, bir önceki açıklamasında da ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya lideri Vladimir Putin'in "ateşle oynadığı" yönündeki sözlerine değinmiş, Trump yönetiminin kalıcı barış için önemli çabalar gösterdiğini ifade ederek, Trump'a arabuluculuk çabaları için minnettar olduğunu belirtmişti.