Kremlin Sözcüsü Peskov: ABD’nin desteği olmadan Kiev barışa zorlanır

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'daki savaşın en büyük destekçisi olduğunu belirterek, Washington’un Ukrayna’ya yönelik askeri yardımları kesmesi halinde barışa en büyük katkıyı sağlamış olacağını söyledi.

Peskov, "ABD, Ukrayna'ya silah sevkiyatını durdurursa, Kiev yönetimi barış sürecine yönelmek zorunda kalacaktır" diyerek, ABD'nin savaşın devamında oynadığı kilit role dikkat çekti.

Bazı Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya desteği sürdüreceğine yönelik açıklamalar yaptığını hatırlatan Peskov, buna rağmen ABD’nin savaşın en büyük destekçisi olduğunu ve aldığı kararların belirleyici olacağını ifade etti.

"Yaptırımların olumsuz yükünden kurtulmalıyız"

Peskov, ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımları kaldırmasının ikili ilişkiler üzerindeki etkisine dair bir soruya ise, "Bu yaptırımlar yasa dışı. İkili ilişkilerin, yaptırımların olumsuz yükünden kurtarılması gerekiyor" şeklinde yanıt verdi.

ABD'den yaptırımlarla ilgili resmi bir açıklama gelmediğini belirten Peskov, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın da ilk başkanlık döneminde Rusya’ya yönelik yaptırımlar uyguladığını ve Ukrayna’ya silah sevkiyatını desteklediğini hatırlattı.

Rusya, Belarus’un arabuluculuk rolüne açık

Belarus’un Rusya ve Ukrayna arasında arabulucu olup olamayacağına yönelik soruya da yanıt veren Peskov, "Rus ve Belarus liderleri her görüşmelerinde Ukrayna krizini ele alıyor. Bu krizin çözümüne yönelik her türlü girişimi memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Öte yandan, Rusya’nın Ukrayna ile doğrudan müzakerelere ne zaman başlayabileceğine dair sorulara ise Kremlin Sözcüsü yanıt vermedi.