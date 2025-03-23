Kremlin Sözcüsü Peskov açıkladı! 'ABD ile işbirliği potansiyeli büyük'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rossiya-1 televizyon kanalına verdiği röportajda, dünya siyasetinde ABD'nin etkisi ve Rusya ile ABD arasındaki işbirliği potansiyeline dair değerlendirmelerde bulundu. Peskov, ABD'nin dünya siyaseti üzerindeki etkisini vurgularken, Rusya ile ABD arasında farklı alanlarda işbirliği için büyük bir potansiyel bulunduğunu belirtti.

"Samimi, yapıcı bir ortam var"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilen son telefon görüşmesini değerlendiren Peskov, görüşmenin oldukça uzun sürdüğünü ve iki liderin yüz yüze görüşmesini daha yakın hale getirdiğini dile getirdi. Peskov, "İki lider arasında, kesinlikle güven dolu, samimi, yapıcı bir ortam var" şeklinde konuştu.

Peskov, Ukrayna'nın Rus enerji altyapısına yönelik saldırılarını gündeme getirerek, Kiev yönetiminin verdiği sözlerin genellikle yerine getirilmediğini belirtti. "Kiev yönetimi çok şey vadedebilir ancak (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy’nin sözlerinin karşılığı yok. Rus tarafı birkaç gündür sözünü yerine getiriyor. Kiev için bu söylenemez" ifadelerini kullandı.

"NATO birliklerini Ukrayna’ya konuşlandırmayı planlıyor"

Peskov, Avrupa'nın Ukrayna krizi konusunda yaklaşımını eleştirerek, Avrupa'nın barışa odaklanmak yerine savaşı ve askeri hazırlıkları tartıştığını belirtti. "Avrupa, Ukrayna krizinin temel nedenlerini ortadan kaldırmayı düşünmek yerine, ki bunlar çözülmeden savaş durdurulamaz, NATO birliklerini Ukrayna’ya konuşlandırmayı planlıyor" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa güvenliği için Fransız nükleer kapasitesini kullanma planlarına dair de yorumda bulunan Peskov, bu planı "çok tehlikeli" olarak nitelendirdi. Son olarak, Peskov, Avrupa'ya barıştan yana gerçek siyasetçilerin geleceği umudunu dile getirerek, "Er ya da geç Avrupa’ya barıştan yana gerçek siyasetçilerin yönetime geleceği umudunu paylaşıyoruz" şeklinde konuştu.