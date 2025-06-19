Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya'nın İran'a desteği aşikar

Peskov, Rusya'nın İran'la ortaklık ilişkilerini ve İsrail'le güvene dayalı ilişkilerini koruduğunu belirtti.

'ABD'nin müdahalesi gerilimi tırmandırır'

Kremlin Sözcüsü, ABD'nin İsrail-İran çatışmasına olası müdahalesinin gerilimi tırmandıracağına işaret ederek, "Bu, çatışma coğrafyasının genişlemesidir. Tahran'dan gelen açıklamaları duyuyoruz, yani bu, bir başka korkunç tırmanış dalgası olacak" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dün, "İran’ın barışçıl nükleer enerji alanındaki çıkarları sağlanabilir. İsrail’in güvenlikle ilgili endişeleri ortadan kaldırılabilir. Seçenekler var.“ diye konuşmuştu.