Kremlin Sözcüsü Peskov’den Kuzey Akım 2 açıklaması: Acele etmeyeceğiz

Alman Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un “Rusya'dan Avrupa'ya uzanan Kuzey Akım 2'nin şu anda işletmeye alınamayacağı” yönündeki açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, onaylanma sürecinde acele etmeyeceklerini söyledi.

Alman kurumların, Kuzey Akım 2 onay sürecine ilişkin çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Peskov, "Kuzey Akım 2’nin yürütücü firması gerekli tüm şartları karşılıyor. Bu noktada sadece sabırlı olunması gerekiyor. Bu teknik ve bürokratik bir süreç. Acele etmeyeceğiz." dedi.

Kuzey Akım 2 projesi

Toplam maliyeti yaklaşık 10 milyar euro olarak hesaplanan Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküp Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumu Bundesnetzagentur-BNetzA'dan 16 Kasım'da yapılan açıklamada, Kuzey Akım 2'nin ruhsatlandırma sürecinin geçici olarak askıya alındığı bildirilmişti.