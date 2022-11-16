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Kremlin: Tahıl anlaşmasında 'mesafe' katedildi

Kremlin, tahıl anlaşmasının uzatılması için 'bir miktar mesafe' katedildiğini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Reuters
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Kremlin, 19 Kasım'da sona erecek Karadeniz tahıl anlaşmasının uzatılması konusunda Rusya'nın endişelerinin giderilmesi için "bir miktar mesafe" katedildiğini açıkladı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerekmesi halinde kısa süre içerisinde görüşme yapabileceğini söyledi.