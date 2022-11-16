Kremlin: Tahıl anlaşmasında 'mesafe' katedildi
Kremlin, tahıl anlaşmasının uzatılması için 'bir miktar mesafe' katedildiğini açıkladı.
Reuters
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kremlin, 19 Kasım'da sona erecek Karadeniz tahıl anlaşmasının uzatılması konusunda Rusya'nın endişelerinin giderilmesi için "bir miktar mesafe" katedildiğini açıkladı.
Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerekmesi halinde kısa süre içerisinde görüşme yapabileceğini söyledi.