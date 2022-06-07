Kremlin: Tahıl ihracatı için mayınlar temizlenmeli

Kremlin, Ukrayna'nın kıyılarını mayınlardan temizlemesi gerektiğini ve böylece Rus ordusunun tahıl ihracatı yapacak gemileri kontrol edebileceğini açıkladı.

Rusya, Ukrayna kıyılarının büyük bir bölümünü ele geçirdi ve limanlarını ablukaya aldı, ancak tahıl sevkiyatı yapılmamasının Batı ülkelerinin yaptırımları ve Kiev'in kendisinden kaynaklandığını ifade ediyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'un gazetecilere yaptığı açıklamaya göre, "Putin, 'Ukrayna limanlarını mayınlardan temizlemeli' dedi"

Peskov, "Böylece ordumuz tarafından kontrol edildikten sonra gemilerin limanlara girmesine, tahıl yüklemesine ve bizim desteğimizle uluslararası sulara çıkmasına izin verilecek" dedi.