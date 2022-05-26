Kremlin, tahıl krizi için Batı'yı suçladı

Kremlin, ABD ve Avrupa Birliği'nin, Rusya'nın Ukrayna'nın tahıl ihracatına engel olduğu iddiasını kabul etmediklerini, bu duruma Batı'nın uyguladığı yaptırımların neden olduğunu açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov düzenlediği basın toplantısında "Bu iddiaları kesin bir şekilde reddediyoruz. Tam aksine bu duruma Batılı ülkelerin attığı adımların neden olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Moskova Batı'ya Ukrayna'nın tahıl ihracatını durdurduğunu iddia ettiği yaptırımları kaldırma çağrısında bulunmuştu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Moskova'yı gıda ihracatını silah olarak kullanmakla suçlamış, Kiev ise Rusya'nın işgal ettiği bölgelerdeki yüzbinlerce ton tahıla el koyduğunu iddia etmişti.

Rusya 24 Şubat'ta "özel askeri operasyon" adını verdiği bir adımla Ukrayna'yı işgal etmiş ve bu işgal neticesinde Ukrayna tahıl ve ayçiçeği yağı ihracatı için sıkça kullandığı Karadeniz'deki limanları kullanamaz hale gelmişti.