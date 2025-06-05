Kremlin: Trump-Putin görüşmesi gerekli ancak hazırlık şart

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme sonrası her iki taraftan da açıklamalar geldi.

Trump, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “İyi bir görüşmeydi ancak hemen barışa yol açacak bir görüşme değildi” ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise telefon görüşmesini “yapıcı” ve “gerekli” olarak tanımlayarak, liderlerin birçok temel ve önemli konuyu ele aldığını söyledi.

Peskov, iki lider arasında yüz yüze bir görüşme yapılmasının uygun olabileceği yönünde bir anlayış olduğunu, ancak şu an için görüşme konusunda bir anlaşma sağlanmadığını belirtti.

“Başkanlar arasında böyle bir görüşmenin gerekli olduğu konusunda ortak bir anlayış var. Ancak bu tür bir zirve için uygun hazırlıkların yapılması şart” dedi Peskov.

Trump’ın başkanlık görevine başlamasından bu yana Putin ile dördüncü kez telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilirken, görüşmenin yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdüğü bildirildi. Görüşmede Ukrayna başta olmak üzere ikili ve bölgesel meselelerin ele alındığı açıklandı.