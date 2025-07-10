Kremlin: Ukrayna ile barış süreci durmuş değil

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna ile barış görüşmelerinin sona erdiği düşüncesine katılmadıklarını belirterek, Moskova’nın hâlâ siyasi ve diplomatik çözüm yollarını tercih ettiğini vurguladı.

Peskov, açıklamasında, "Barış görüşmelerinin durduğunu düşünmüyoruz" dedi ve Rusya'nın, Ukrayna'nın İstanbul'da mayıs ayında başlayan görüşmelerin üçüncü turuna yeniden başlama konusunda bir sinyal verip vermeyeceğini beklediğini dile getirdi.

Kremlin, daha önce Türkiye’nin arabuluculuğunda başlatılan ve İstanbul'da yürütülen müzakerelerin devamına açık kapı bırakırken, diplomatik çözüm yollarının hala geçerli bir seçenek olduğunu vurguladı.