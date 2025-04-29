Kremlin: Ukrayna, Putin’in ateşkes kararına yanıt vermedi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İkinci Dünya Savaşı'nda kazanılan zaferin 80’inci yılı nedeniyle ilan ettiği 3 günlük ateşkese ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Peskov, Ukrayna'nın bu karara resmi bir yanıt vermediğini belirterek, "Kiev rejiminden henüz bir tepki duymadık" dedi.

“Putin iyi niyet gösterdi”

Peskov, Putin’in 8-11 Mayıs tarihleri arasında ateşkes ilan ederek barışçıl bir jest yaptığını savundu. Ancak Kiev’in buna ne şekilde yanıt vereceğinin belirsiz olduğunu ifade etti. “Kiev rejiminin buna uyup uymayacağını anlamak zor” diyen Peskov, Rusya’nın hâlâ diyalogdan yana olduğunu vurguladı.

Ön koşulsuz müzakere teklifi de yanıtsız

Putin’in ön koşulsuz müzakere teklifinde bulunduğunu hatırlatan Peskov, bu çağrıya da Ukrayna’dan bir geri dönüş olmadığını söyledi. “Avrupa başkentlerinin hâlâ savaşı sürdürme yönünde pozisyon aldığını görüyoruz” diyen Kremlin Sözcüsü, tüm olumsuzluklara rağmen barışçıl çözüm arayışlarının sürdüğünü ifade etti.

Zafer Günü nedeniyle ateşkes ilan edilmişti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği ve müttefiklerinin Nazi Almanyası’na karşı kazandığı zaferin 80. yıl dönümü olan “Zafer Günü” dolayısıyla Ukrayna’daki tüm askeri operasyonların 8 Mayıs saat 00.00’dan 11 Mayıs saat 00.00’a kadar durdurulacağını açıklamıştı. Bu karar, Kremlin tarafından bir “iyi niyet jesti” olarak duyurulmuştu.