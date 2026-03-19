Kremlin: Ukrayna, TürkAkım ve Mavi Akım istasyonlarına saldırılarını yoğunlaştırdı

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna yönetiminin TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarına destek sağlayan kompresör istasyonlarını hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırı girişimlerini sürdürdüğünü ve bu girişimlerin yoğunlaştığını bildirdi.

Kritik altyapıya yönelik saldırı girişimleri

Rus enerji şirketi Gazprom da 17-19 Mart tarihlerinde söz konusu boru hatlarının kritik altyapı tesislerine yönelik yeni saldırı girişimleri düzenlendiğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, Rusya Savunma Bakanlığı ile mobil görev güçlerinin koordineli çalışması sonucu saldırıların engellendiği ve Gazprom’a ait tesislerde herhangi bir hasar meydana gelmediği belirtildi.

Üçlü görüşmeler için takvim vurgusu

Peskov, Rusya, Ukrayna ve ABD arasında yürütülen üçlü görüşmelere verilen aranın ne zaman sona ereceğine ilişkin soruyu da yanıtladı. Müzakerelerin yeniden başlamasının tarafların programlarının uyumuna bağlı olduğunu ifade eden Peskov, özellikle ABD’nin arabuluculuk rolüne dikkat çekti.

"Amerikalı arabulucularımız Ukrayna meselesine daha fazla zaman ayırabilir hale geldiğinde ve tüm tarafların programları üzerinde mutabık kalındığında bu aranın sona ereceğini ve yeni bir üçlü görüşme turu düzenleyebileceğimizi umuyoruz" dedi.