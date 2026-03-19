Kremlin: Ukrayna, TürkAkım ve Mavi Akım istasyonlarına saldırılarını yoğunlaştırdı
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna'nın TürkAkım ve Mavi Akım boru hatlarına destek veren kompresör istasyonlarını hedef alan İHA saldırı girişimlerini artırdığını açıkladı. Gazprom, 17-19 Mart tarihlerinde kritik altyapıya yönelik yeni saldırıların düzenlendiğini, ancak Rusya Savunma Bakanlığı ve mobil ekiplerin müdahalesiyle bu girişimlerin engellendiğini ve tesislerde hasar oluşmadığını bildirdi.
Kritik altyapıya yönelik saldırı girişimleri
Üçlü görüşmeler için takvim vurgusu
Peskov, Rusya, Ukrayna ve ABD arasında yürütülen üçlü görüşmelere verilen aranın ne zaman sona ereceğine ilişkin soruyu da yanıtladı. Müzakerelerin yeniden başlamasının tarafların programlarının uyumuna bağlı olduğunu ifade eden Peskov, özellikle ABD’nin arabuluculuk rolüne dikkat çekti.
"Amerikalı arabulucularımız Ukrayna meselesine daha fazla zaman ayırabilir hale geldiğinde ve tüm tarafların programları üzerinde mutabık kalındığında bu aranın sona ereceğini ve yeni bir üçlü görüşme turu düzenleyebileceğimizi umuyoruz" dedi.