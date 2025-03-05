Kremlin: 'Zelenskiy'nin müzakerelere hazır olmasını olumlu buluyoruz'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin barışı sağlamak için en kısa zamanda müzakere masasına oturmaya hazır olduğunu belirtmesini "olumlu" karşıladıklarını kaydetti.

Peskov, Zelenskiy'nin 2022'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakerelerin yasaklanmasını içeren bir kararname imzaladığını işaret ederek, "Sorun, kiminle masaya oturulacağı. Ukrayna Devlet Başkanı'nın Rus tarafıyla müzakere etmesi hukuki olarak hala yasak. Yani, genel olarak yaklaşım olumlu ancak nüanslar henüz değişmedi" ifadelerini kullandı.

"Müzakereler için Misk en iyi yer"

Peskov, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya, ABD ve Ukrayna'yı müzakereler için Minsk'e davet etmesine yönelik, "Bu konu gündeme getirilmedi ve hiçbir şekilde tartışılmadı. Ancak bizim için Minsk en iyi yer. Belarus bizim ana müttefikimiz, bu nedenle müzakereler için en iyi yer" dedi.

Rusya, ABD-İran anlaşmazlıklarında arabulucu olacak mı?

Peskov, ABD ile İran arasında nükleer füze dahil farklı konulara ilişkin yaşanan anlaşmazlıkta Rusya'nın arabulucu olabileceği yönündeki iddialara da şöyle yanıt verdi:

"Rusya'nın tutumu, İran'ın nükleer dosyası sorununun yalnızca barışçıl siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiği yönünde. Bunun için bir potansiyel olduğuna inanıyoruz. Çünkü İran bizim müttefikimiz, ortağımız ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler geliştirdiğimiz bir ülke ve Rusya bunun için mümkün olan her şeyi yapmaya hazır. ABD bunun farkında"

Peskov, Şubat ayında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Rusya ve ABD heyetleri arasında gerçekleştirilen görüşmelerde İran konusunun gündeme geldiğini de belirtti. Peskov, "İran konusu gündemdeydi, değinildi ama ayrıntılı değildi" şeklinde konuştu.

Trump yönetimine yardımcı olmayı kabul ettiği iddiası

ABD merkezli haber kuruluşu Bloomberg dün yayımladığı haberinde, Rusya lideri Putin'in nükleer görüşmeler dahil çeşitli konularda İran ile iletişim kurma konusunda ABD Başkanı Donald Trump yönetimine yardımcı olmayı kabul ettiğini öne sürmüştü.

Konuya yakın Rus kaynaklara dayandırılan haberde, Trump'ın teklifi Şubat ayındaki telefon görüşmesinde doğrudan Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ilettiği, daha sonra ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile üst düzey ABD'li ve Rus yetkililerinin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen görüşmede konuyu ele aldığı belirtilmişti.

(İHA)