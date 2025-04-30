Kremlin'den ABD'ye yanıt! 'Ukrayna krizi bir gecede çözülemeyecek kadar karmaşık'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna ile barış sürecine yönelik arabuluculuk girişimlerini değerlendirdi. Peskov, Washington’un barış görüşmelerinde hızlı sonuç elde etme isteğini anladıklarını ancak krizin temel nedenlerinin bir günde çözülemeyecek kadar karmaşık olduğunu vurguladı.

"Kiev’in buna hazır olup olmadığını bilmiyoruz"

Güncel gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Peskov, "Devlet Başkanı (Putin), bu ihtilafı çözmek için siyasi ve diplomatik yöntemlere açık olmaya devam ediyor" dedi. Rusya'nın Ukrayna ile doğrudan görüşmeye hazır olduğunu, fakat Kiev'den henüz bir karşılık alınmadığını belirten Peskov, "Dolayısıyla Kiev’in buna hazır olup olmadığını bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bir gecede çözülemeyecek kadar karmaşık"

Barış görüşmelerine ilişkin ABD'nin çabalarını olumlu karşıladıklarını ifade eden Kremlin Sözcüsü, "Washington’un bu süreçte hızlı bir başarı elde etmeye istekli olduğunu anlıyoruz. Ancak Ukrayna krizinin temel nedenleri bir gecede çözülemeyecek kadar karmaşık. Dikkate alınması gereken birçok nüans var" diye konuştu.

Peskov ayrıca, Rusya'nın "özel askeri operasyon" olarak tanımladığı süreçteki hedeflerinin hala öncelik taşıdığını hatırlatarak, "Özel operasyonun tüm hedeflerine ulaşmamız, öncelik olmaya devam ediyor, ancak bu barışçıl yollarla da mümkün. Ulusal çıkarlarımızı güvence altına almalıyız. Bu hedeflere barış yoluyla ulaşmak daha mı tercih edilir? Evet" ifadelerini kullandı.