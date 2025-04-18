Kremlin'den ateşkes sinyali: Görüşmelerde ilerleme kaydedildi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile savaşı sona erdirecek olası bir ateşkes anlaşması üzerine yürütülen diplomatik temaslara dair önemli açıklamalarda bulundu. Bugün düzenlediği basın toplantısında konuşan Peskov, taraflar arasında bazı ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

"ABD ile temaslar oldukça karışık"

Ateşkes sürecindeki en büyük muhataplardan biri olan ABD ile yürütülen temaslara da değinen Peskov, sürecin karmaşıklığına dikkat çekerek, "ABD ile temaslar oldukça karışık. Çünkü, doğal olarak konu kolay bir konu değil" ifadelerini kullandı.

Peskov, “Rusya bu çatışmayı çözmeye, kendi çıkarlarını sağlamaya kararlı ve diyaloğa açık. Diyaloga açık olmaya da devam ediyoruz” diyerek Moskova’nın diplomatik çözüm arayışında olduğunu vurguladı.

"ABD ateşkesten çekilir mi?" sorusuna yanıt

Basın mensuplarının, ABD’nin Ukrayna’daki ateşkes sürecinden çekilip çekilmeyeceği sorusuna Peskov, “Bu, Washington’un bileceği bir iş” yanıtını verdi.

Enerji altyapısına saldırılarda moratoryum iddiası

Kremlin Sözcüsü, enerji altyapılarına yönelik saldırılarla ilgili olarak da önemli bir detay paylaştı. Geçici bir moratoryum ilan edildiğini, ancak Ukrayna tarafının bu moratoryuma uymadığını iddia eden Peskov, şöyle konuştu:

“Şimdiden bazı ilerlemeler kaydedildiğine inanıyoruz. Ancak elbette önümüzde hala pek çok karmaşık tartışma var” dedi.