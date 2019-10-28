Kremlin'den Bağdadi açıklaması
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin öldürüldüğüne ilişkin bilgiler doğrulanırsa, bu, ABD Başkanı Trump'ın uluslararası terörizmle mücadeleye çok büyük bir katkıda bulunduğu anlamına gelir" açıklamasını yaptı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Bağdadi’nin öldüğü bilgisinin doğrulanması halinde, Trump’ın terörle mücadeleye ciddi bir katkıda bulunduğundan söz etmenin mümkün olacağını ifade etti.
Gazetecilerin 'Bağdadi’nin öldüğü haberinin Moskova’da olumsuz bir tepkiye yol açtığı' yönündeki sözlerini değerlendiren Peskov, “Bu haber kendi başına Rusya yönetiminde olumsuz tepki uyandıramaz” dedi.
ABD’nin Bağdadi’nin öldüğünü söylediği bölgede ABD uçakları ve İHA’ları tespit ettiklerini kaydeden Peskov, “Gerçekten de askerlerimiz bölgede çalışabiliyor olabilecek ABD uçakları, İHA’ları gördü” diye konuştu.
ABD’nin söz konusu bölgeye uçaklarını göndereceğine dair Rusya’ya önceden bilgi verip vermediği sorusunu yanıtsız bırakan Peskov, “Bu konuda söyleyeceğim başka bir şey yok” ifadelerini kullandı.