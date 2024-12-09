Kremlin'den Beşar Esad açıklaması: Kararı Putin verdi

Suriye'de eli silahlı muhalifler Şam'ın kontrolünü ele geçirirken, Esad ailesi ülkeden kaçmıştı. Esad'ın dün ailesi ile birlikte Rusya'ya gittiği ortaya çıktı.

Kararı Putin verdi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Esad ve ailesine sığınma sağlama kararının Rusya lideri Vladimir Putin'e ait olduğunu söyledi. Peskov, "Buna benzer kararlar Devlet Başkanının izni olmadan alınmıyor. Bu onun kararı." dedi.

Putin'in Esad ile görüşmeyi planlamadığını belirten Peskov, Esad'in bulunduğu yere dair bilgi vermek istemedi.

Zamana ve ciddi istişarelere ihtiyaç var

Suriye'de Rusya'ya ait askeri üslerin durumuna değinen Peskov, "Bu önemli bir konu. Bunu konuşmak için biraz erken. Her halükarda bu, Suriye’de yönetimde olacak olanlarla istişare edilmesi gereken bir konu. Şimdi değişim ve aşırı derecede istikrarsızlık dönemi devam devam ediyor. Bu nedenle zamana ve ciddi istişarelere ihtiyaç var." şeklinde konuştu.

Peskov, söz konusu üslerin güvenliğinin sağlanması yönünde gerekli adımların atıldığını söyledi.

'Astan Formatı amacını yitirdi'

Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye meselesine ilişkin oluşturduğu Astana Formatı'nı değerlendiren Peskov, "Bu format amacını yitirdi. Diğer taftan söz konusu ülkeler arasında görüş alışverişi ve siyasi istişareler için bir mekanizma olarak her zaman geçerliliğini koruyor. Öyle ya da böyle bu istişareler elbette devam edecek." ifadelerini kullandı.

Sözcü Peskov, Türkiye ve diğer bölge ülkeleriyle Suriye'deki duruma dair etkileşimde olduklarını dile getirdi.