Kremlin'den dikkat çeken açıklama! 'NATO fiilen Rusya ile savaş halinde'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski'nin "NATO, Rusya ile savaş halinde değil" sözlerini değerlendirdi. Peskov, NATO'nun fiilen Rusya ile savaş halinde olduğunu söyledi.

"NATO, Rusya ile savaş halinde. Bu, apaçık ortada ve herhangi bir ilave kanıta ihtiyaç yok" diyen Peskov, NATO'nun Ukrayna'ya doğrudan ve dolaylı destek sağlayarak 'fiilen' bu savaşa dahil olduğunu savundu.

"Avrupa ülkeleri meseleyi yanlış ele alıyor"

Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Peskov, Avrupa ülkelerinin meseleyi yanlış ele aldığını ve krizin temel nedenlerine odaklanmadıklarını söyledi. Rusya'nın siyasi ve diplomatik çözümden yana olduğunu vurgulayan Peskov, sürecin Kiev yönetimi tarafından "yapay şekilde yavaşlatıldığını" belirtti.

"Gerçekten de bir duraklama olduğunu söylemiştik. Bu duraklama apaçık ortada" ifadelerini kullanan Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında olası bir görüşmenin iyi hazırlanması gerektiğini, aksi takdirde sonuçsuz kalacağını dile getirdi.