Kremlin’den dondurulmuş varlık uyarısı: Batı finans sistemi zarar görür

Kremlin, Avrupa ülkelerinin dondurulmuş Rus varlıklarına el koymasının, Batı’nın finans sistemine ciddi zararlar vereceği uyarısında bulundu.

Açıklama, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, söz konusu varlıkların nakit bakiyelerinin Ukrayna’nın savunma harcamalarını finanse etmek için kullanılması yönündeki önerisinin ardından geldi. Moskova, daha önce de Avrupa’da varlıklarına el koymaya çalışan herhangi bir devlete karşı misilleme yapılacağı konusunda sert uyarılarda bulunmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ayrıca Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün hükümetle bir araya gelerek devlet bütçesinin hazırlanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunacağını duyurdu.