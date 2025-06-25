Kremlin’den Ermenistan yorumu: Olaylar Erivan’ın iç meselesi

Kremlin, Ermenistan’da engellendiği bildirilen darbe girişimini ülkenin iç meselesi olarak gördüğünü ancak bölgede istikrar ve hukukun üstünlüğüne önem verdiklerini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ermenistan’da kanun ve düzenin korunmasına ilgi duyduklarını ancak tutuklamalarla ilgili yorum yapmayacaklarını açıkladı. Ermeni yetkililer, geçen yıl Başbakan Nikol Paşinyan’a karşı protestolara öncülük eden yüksek rütbeli bir başpiskoposun darbe planladığı gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurmuştu.

Ermenistan, Rusya’nın antlaşmalı müttefiki olmasına rağmen, son yıllarda Batı ile yakınlaşma çabaları ikili ilişkilerde gerginlik yaratmıştı. Kremlin, bu durumu göz önünde bulundurmakla birlikte, bölgede istikrarın korunmasının öncelikli olduğunu vurguluyor.

Ayrıca Peskov, Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir barış anlaşmasının imzalanmasının yakın olduğunu belirterek, “Yeni bir gerginlik yaşanmazsa süreç olumlu ilerleyebilir” değerlendirmesinde bulundu.