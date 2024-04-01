Kremlin'den 'Havana Sendromu' açıklaması: 'Kanıt yok'

Kremlin, adını 2016-2017 yıllarında ortaya çıktığı Küba'nın başkenti Havana'dan alan gizemli hastalık 'Havana Sendromu'nun arkasında Rusya'nın olduğu yönündeki haberler hakkında açıklama yaptı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın askeri istihbaratının Küba'da görev yapan Kanadalı ve ABD'li diplomatlar ile ailelerinde görülen rahatsızlığıyla bağlantısının olduğu iddialarını reddetti.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya istihbaratı ve 'Havana Sendromu' hakkındaki söz konusu haberlerde, ortaya atılan iddiayı destekleyen hiçbir kanıtın sunulmadığını ve iddiaların temelsiz olduğunu savundu.

INSIDER, RUSYA İDDİASINI GÜNDEME TAŞIDI

Letonya'nın başkenti Riga merkezli, Rusya odaklı araştırmacı medya grubu Insider, 'Havana Sendromu'nun Rusya askeri istihbaratının sabotaj birimi mensuplarınca kullanılan enerji silahlarıyla bağlantılı olabileceğini ileri sürmüştü. ABD istihbaratı tarafından yapılan ve sonuçları geçen yıl paylaşılan bir inceleme, söz konusu rahatsızlıktan yabancı bir düşmanın sorumlu olmasının 'çok olası olmadığını' ortaya koymuştu. Insider ise '29155' olarak bilinen Rusya askeri istihbarat örgütü (GRU) mensuplarının, bu rahatsızlıktan mustarip olan ABD personelinin olduğu olay yerine konuşlandırıldığını iddia etmişti.

'60 Minutes' ve Almanya'nın Der Spiegel haftalık politika dergisi ile bir yıl boyunca işbirliği içinde yapılan inceleme, 29155 biriminin üst düzey üyelerinin 'ölümcül olmayan akustik silahların' geliştirilmesiyle bağlantılı çalışmaları için ödül ve terfi aldığını göstermişti.

'HAVANA SENDROMU' NEDİR?

Adını, ortaya çıktığı Havana'dan alan gizemli hastalık, ilk olarak 2016-2017'de Küba'da görev yapan Kanadalı ve ABD'li diplomatlar ile ailelerinde görülmüştü. Diplomatik personel ve aileleri, baş dönmesi, denge ve duyma kaybı, anksiyete ve 'bilişsel sis' diye nitelendirdikleri semptomları bildirmeye başlamıştı. Bu kişiler, bir anda çevredekilerin duymadığı şekilde gürültüler duyduklarını, ardından baskı ve titreme hissettiklerini belirtmişti.

Kanada'nın Havana Büyükelçiliği'nde görevli personelin, 2017 ilkbaharında baş dönmesi ve baş ağrısı gibi şikayetlerle bildirdiği gizemli rahatsızlığa 'Havana Sendromu' denmişti.

Daha sonra ABD'nin Küba'daki büyükelçiliğinde görevli 21 kişide de benzer şikayetler görülmüş, Washington yönetimi, Eylül 2017'de ülkede ikinci derecedeki personelinin büyük bölümünü geri çekmişti. Küba hükümeti, ülkede görevli ABD'li diplomatların maruz kaldığı öne sürülen gizemli sonik saldırı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

Sonraki yıllarda, Kolombiya'nın Bogota ve Avusturya'nın Viyana şehirlerinde de en az 60 olay da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında benzeri vakalar rapor edilmişti. ABD istihbarat birimleri, 2 Mart 2023 tarihinde 'Havana Sendromu vakaları ile dış güçlerin ilişkilendirilemediği' yönünde medyaya açıklamalarda bulunmuştu.