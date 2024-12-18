Kremlin'den Komutan Kirillov'un ölümüne ilişkin yeni açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Korgeneral İgor Kirillov ve yardımcısı İlya Polikarpov'un ölümüyle sonuçlanan patlamaya dair açıklamada bulundu.

Patlamanın bir terör eylemi olduğunu vurgulayan Peskov, "Bu terör eylemini kimin sipariş ve organize ettiğini biliyoruz. Bu, bir kez daha Kiev yönetiminin terör yönetimlerine başvurduğunu gösteriyor. Düşmanın kim olduğunu ve neler yapabileceğini anlıyoruz" dedi.

Sözcü Peskov, Rus kolluk kuvvetlerinin olayın incelenmesi konusunda etkin şekilde çalıştığını dile getirdi. Soruşturma kapsamında, bugün Özbekistan vatandaşı bir kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Gözaltına alınan kişi, sorgu esnasında Ukrayna istihbaratına çalıştığını itiraf etti" ifadesi kullanılmıştı.