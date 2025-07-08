Kremlin'den müzakere mesajı! 'Ukrayna'dan tarih bekliyoruz'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile gerçekleştirilecek üçüncü tur müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkent Moskova'da gazetecilere konuşan Peskov, Ukrayna'dan tarih teklifini henüz almadıklarını belirterek, "Tarihin belirleneceğini umuyoruz" dedi.

Müzakerelere dair soruları yanıtlayan Peskov, görüşmelerin takviminin kesinleşmesi durumunda kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin müzakere sürecine yönelik girişimlerinin dikkate alındığını da sözlerine ekledi.

“Ukrayna'ya silah sevkiyatları barışçıl çabalarla örtüşmüyor”

ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya devam eden askeri yardımlarına da değinen Peskov, silah sevkiyatlarına ilişkin net bir durdurma kararı bulunmadığını belirtti.

Peskov, "Silah sevkiyatlarının sonlandırıldığı veya durdurulduğuna dair kesin bir bilgi verilmedi. Bu konuda birbiriyle çelişen açıklamalar yapıldı. Sevkiyatların devam ettiği aşikar. Avrupalıların da Ukrayna'ya silah sevkiyatlarında aktif rol aldığı aşikar. Bu eylemler, barışçıl çözümü teşvik etme yönündeki girişimlerle uyuşmuyor. Bu durumda Avrupalılar, çatışmaları sürdürme yönünde çizgisini devam ettiriyor" ifadelerini kullandı.

Rusya ile ABD arasındaki ilişkilere değinen Peskov, "Ülkelerimiz arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin yeniden canlandırılması ve ekonomi alanında çok sayıda projenin hayata geçirilmesi konusunda büyük potansiyel var. Bu projelere ihtiyaç var. Bunlar, iki ülkenin iş insanlarına büyük kazançlar sağlayabilir" dedi.

ABD ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkileri değerlendiren Peskov, iki ülke arasında ticaret ve yatırım alanında hâlâ büyük bir potansiyel bulunduğunu belirterek, bu projelerin hayata geçirilmesinin her iki tarafın iş çevrelerine katkı sağlayabileceğini söyledi.

"ABD'nin yaptırımları iş dünyasına zarar veriyor"

Sözcü ayrıca, ABD'nin uyguladığı yaptırımların yasa dışı olduğunu ve hem Amerikan hem de Rus iş dünyasına zarar verdiğini dile getirdi. Avrupa Birliği'nin olası yeni yaptırımlarına karşı ise Rusya'nın gerekli önlemleri aldığını kaydetti.

Son olarak, görevden alınan Ulaştırma Bakanı Roman Starovoyt'un ölümüne ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bilgi verildiğini de açıkladı.