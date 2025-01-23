Kremlin'den Putin-Trump görüşmesine yeşil ışık

Kremlin Sözcüsü Peskov, Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Basın toplantısında Trump'ın Rusya'ya yönelik yeni yaptırım tehditlerini değerlendiren Peskov, "Burada yeni bir unsur görmüyoruz. Trump, ilk başkanlık döneminde de yaptırım yöntemlerine en sık başvuran Amerikan başkanlarındandı. Bu yöntemleri seviyor" diye konuştu.

Eşir şartlarda, saygılı diyalog...

Peskov, "Eşit şartlarda, karşılıklı saygı içeren bir diyaloğa hazır olmaya devam ediyoruz. Bu tür bir diyalog Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Trump arasında yaşanmıştı. Biz de henüz bu konuda gelişme olmasa da sinyaller bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Peskov, Batılı ülkelerin Rus varlıklarına yönelik 'dost olmayan' adımlarının da yanıtsız kalmayacağını ifade etti.