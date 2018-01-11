Kremlin'den Rus elçinin Türk Dışişleri'ne çağrılmasıyla ilgili açıklama

11 Ocak 2018

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'un, İdlib'deki gelişmeler sebebiyle Türk Dışişleri'ne çağrılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Peskov, konuyla ilgili bir soru karşısında, Suriye'de siyasal çözüm arayışlarının, 'tarafların çeşitli düzeylerde sıkı temas halinde olmasını' gerektirdiğini söyledi.

Peskov, şöyle konuştu: "Gerilimi azaltma bölgeleri hakkındaki anlaşmaların gerçekleştirilme süreci ve Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin hazırlıkları da dahil olmak üzere siyasal çözüm sürecine girilmesi, çeşitli düzeylerde sürekli olarak temas halinde olunmasını gerektiriyor. Bu, uzman düzeyindeki ve üst düzeydeki temaslar gibi başka düzeylerdeki temaslar için de geçerli. Bu temaslar gerçekleşiyor. Şüphesiz bu yakın diyalog devam edecek."

İran ve Rusya Büyükelçileri, İdlib'de gerilimi azaltma bölgelerinin sınırlarının ihlal edildiği gerekçesiyle önceki gün Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, "İran ve Rusya sorumluluklarını yerine getirmeli. Garantör oldular, rejimi durdursunlar" demişti.

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