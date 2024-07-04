Kremlin'den Türkiye açıklaması: Erdoğan'ın talebine 'imkansız' cevabı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Rusya lideri Putin ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna görüşmelerine arabulucuk yapma teklifinde bulundu.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Kremlin sözcüsü Peskov, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, arabuluculuk kapısını kapattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna anlaşmazlığının çözümüne ilişkin müzakerelere arabulucu olarak katılamayacağını söyleyen Peskov, gazetecilere verdiği yanıtta "Hayır, bu imkansız" dedi.

Peskov, Kremlin'in neden Türkiye'ye itiraz ettiğine dair başka ayrıntı paylaşmadı.

Rusya ile yakın ilişkileri bulunan Türkiye, aynı zamanda Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunuyor, Kiev'e silah sağlıyor. NATO üyesi Türkiye daha önce Kiev ve Moskova arasında tahıl koridoru anlaşmasına aracılık etmişti.

Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da barış görüşmeleri de düzenlenmiş, ancak girişimler sonuçsuz kalmıştı.