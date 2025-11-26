Kremlin'den Ukrayna açıklaması: 'Anlaşma için çok erken'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna krizinin çözümü konusunda tarafların anlaşmaya yakın olduğu yönündeki yorumların erken olduğunu söyledi. Peskov, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gazetecilere yaptığı açıklamalarda gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

"Temasların tarihi belirlendiğinde bildireceğiz"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, Ukrayna'ya ilişkin barış planı kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya gitmeyi planladığına dikkat çeken Peskov, "Bu temasların tarihi belirlendiğinde bildireceğiz" dedi.

Trump'ın, “tarafların Ukrayna konusunda anlaşmaya yakın olduğu” yönündeki ifadesine de değinen Peskov, "Bunu söylemek için henüz çok erken" değerlendirmesinde bulundu.

"Barış eğilimlerini baltalamaya çalışacak çok insan var"

Batı basınında yer alan, Witkoff'un Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ile 14 Ekim'de yaptığı telefon görüşmesine ilişkin sızıntılara dair soruları da yanıtlayan Peskov, bu bilginin büyütülmemesi gerektiğini belirterek, "Ancak ABD dahil çeşitli ülkelerde, barış eğilimlerini baltalamaya çalışacak çok sayıda insan var" ifadelerini kullandı.